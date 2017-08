Omdat het plots wÃ©l mag: Real-spelers haasten zich om Neymar te volgen

MSN was toch een te duchten aanvalstrio en wees nu eerlijk. SM of MS heeft geen van beiden een goeie bijklank. Maar de spelers van Real kunnen er ook een nieuwe vriend op social media bijschrijven.

Of Isco en Kovacic nu goed overweg konden met Neymar of niet, dat tonen in Spanje is uit den boze door de heftige rivaliteit tussen Real Madrid en Barcelona. Maar wanneer Neymar vertrok, waren ze er als de kippen bij om hem te volgen op social media.