Weiler over 'stroeve' Teodorczyk: "Als hij zo doorgaat, ben ik blij"

Weiler denkt dat Teodorczyk nog moet opwarmen. "Als je zoveel gescoord hebt zoals hij vorig seizoen dan weet je dat het moeilijk zal worden dat te evenaren", aldus de Zwitser. "Maar hij werkt er hard voor op training en ik hoop dat zijn eerste goal snel zal vallen."

Voor zijn trainer is er immers meer dan scoren. "Tegen Antwerp had hij het moeilijk ja, maar dat ben ik al lang vergeten. Wat ik wel onthield is hoe hard hij werkte voor het team. Als hij zo doorgaat, ben ik blij."

Want 'Teo' draagt ook defensief zijn steentje bij. Zijn verdedigende kopduels won hij bijna allemaal. "Aanvallend zal wel volgen, maar zolang hij dat blijft doen, ontgoochelt hij me zeker niet."