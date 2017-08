Wat vindt Weiler nu echt van Onyekuru? "'t Is Eupen niet hÃ©"

Wat vindt Weiler nu echt van Onyekuru? "'t Is Eupen niet hé"

René Weiler vindt dat Henry Onyekuru goed werkt op training

Opvallend: geen Henry Onyekuru in actie op de eerste speeldag. Ook tegen Oostende verwachten we de Nigeriaan niet in de basis bij paars-wit. Wat denkt René Weiler nu eigenlijk over zijn aanwinst?