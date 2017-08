OFFICIEEL: Roeselare heeft een nieuwe speler met een wel hÃ©Ã©l bekende naam

Wilmots speelde eerder bij STVV en trok daarna naar Standard, waar hij niet verder geraakte dan de beloftenkern. Hij kreeg geen nieuw contract en gaat zich nu bij Roeselare proberen door te zetten.

Roeselare opent zaterdag (17u00) zijn seizoen met een verplaatsing naar Tubize. Het is nog niet duidelijk of Wilmots dan al speelgerechtigd is. Vorig seizoen verloor de club de promotieplay-offs tegen Antwerp.