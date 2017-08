Anderlecht klopt aan bij Juventus Ã©n Barcelona

Anderlecht klopt aan bij Juventus én Barcelona

door Redactie



RSC Anderlecht wil Rogerio én Thomas Vermaelen

Anderlecht wil in augustus nog een aantal zaakjes doen op de transfermarkt. Zeker achterin is het nog op zoek naar wat versterking. Twee dossiers komen daarbij iets dichterbij. En nee, ze staan elkaar niet in de weg.