Belfodil uit de selectie gelaten tegen Genk, Standard-coach Sa Pinto brengt duidelijkheid

door Bart Ver Elst en Jordan Horwood vanuit Luik

door

Sa Pinto liet Belfodil uit de wedstrijdkern tegen Genk door transferkoorts en matige prestaties

Eén opvallende afwezige in de eerste topper van het nieuwe seizoen. Ishak Belfodil ontbrak bij Standard in de 2-1 overwinning tegen Racing Genk. Zelfs in de selectie van 18 was er geen plek voor de Algerijnse aanvaller.