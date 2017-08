Eden Hazard naar Barcelona om Neymar op te volgen? Antonio Conte geeft het antwoord

The Sun, Radio Marca, ... Er waren verschillende bronnen die de voorbije dagen meer dan eens opperden dat Eden Hazard wel eens dé opvolger zou moeten gaan worden van Neymar bij Barcelona.

De winger is door een zware enkelblessure dan wel nog even buiten strijd, maar zou nog deze mercato kunnen verkassen naar Catalonië.

Antonio Conte is tegen Sky Sports echter kristalhelder: "Ik denk dat dit gewoon geruchten zijn en dat Eden erg blij is bij ons en hier ook wil blijven", aldus de coach van Chelsea.

"We hebben een kleine kern, dus willen we spelers kopen - niet verkopen, dan komen we in de problemen." Opmerkelijk: Eden Hazard werd eerder deze zomer ook al gelinkt aan Real Madrid, meer een club van zijn hart. Een overstap naar Barça zou dus sowieso moeilijk liggen.