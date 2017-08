Defour geeft nogmaals aan waar hij zijn carriÃ¨re wil afsluiten: "Als zij me dan nog willen"

Bij Burnley is hij voorlopig nog niet weg. De recordaankoop van vorige zomer moet nog enkele miljoenen opbrengen aan de club en tot op heden was de interesse nog niet van die aard om daar voor in aanmerking te komen.

Een terugkeer naar België? Dat zal nog niet voor deze zomer zijn. Defour wil nu nog een tijdje in het buitenland blijven en pas op het einde van zijn carrière naar België komen. En dan ook wel maar bij 1 enkele club.

KV Mechelen. Dat staat al een tijdje vast in het hoofd van Defour. "Het zou het ideale scenario zijn in ieder geval", aldus Defour bij Play Sports. "Ik wil het graag. Als zij me dan ook nog willen, dan zal ik er mijn loopbaan afsluiten."