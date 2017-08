Speelt Anderlecht zijn topspits dan toch nog kwijt? 'Persoonlijk akkoord'

Zoals we eerder al aangaven: de meeste interesse (van Sevilla en clubs uit Engeland) in Teodorczyk droogde op de voorbije weken, waardoor een verlengd verblijf bij Anderlecht in de lijn der verwachtingen leek te liggen.

Maar in Turkije was Fenerbahçe meer dan een beetje geïnteresseerd in de goalgetter. Zij willen er de Pool dan ook graag bij hebben.

Volgens Fanatik zou er ondertussen zelfs al sprake zijn van een persoonlijk akkoord tussen de Poolse aanvaller en de Turkse club. Nu is het aan de Turken om met Anderlecht te onderhandelen.