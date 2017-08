Dierckx gaat in verdediging na indianenverhalen over verwijzing naar B-kern Antwerp: "Triest hoe sommigen de werkelijkheid trachten te verdraaien"

door Aernout Van Lindt

door

Tuur Dierckx traint met B-kern van Antwerp, maar reageert op ziekte, blessure én Tomorrowlandverhaal

Foto: © photonews

Laszlo Bölöni heeft deze week laten weten dat Tuur Dierckx niet meer in de plannen voorkomt bij The Great Old. De sympathieke winger werd naar de B-kern gezet. Meteen voer voor enkele indianenverhalen, waar El Turos graag komaf mee wil maken.