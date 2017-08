Barcelona bevestigt: geen bonus voor vader Neymar

Neymar Senior zou de bonus afgelopen maandag gekregen hebben omdat hij op 31 juli nog steeds onder contract stond bij Barcelona. Mede daardoor werd de transfer ook wat trager afgewerkt.

Vader Neymar zegt nu zijn respect voor de club verloren te hebben en dat hij niets te maken had met de keuze van zijn zoon... "Ik was erg blij dat hij in Barcelona was. Maar wat moet ik zeggen als mijn zoon die keuze maakt? Dat hij dat niet moet doen? Hij heeft daar zelf voor gekozen."