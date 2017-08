BÃ¶lÃ¶ni laat zich uit over de komst van Van Damme: "Zelfde regels"

Antwerp is nog in volle transferperiode en met Luciano D'Onofrio hebben ze natuurlijk de ideale man in huis om Van Damme te overtuigen. "Jelle heeft zijn ervaring en zou defensief zeker iets kunnen bijdragen en nuttig kunnen zijn", aldus Laszlo Bölöni in Het Nieuwsblad.

Van Damme zal zich wel moeten schikken naar de wetten van de harde Roemeen. "Maar wie je ook noemt, ook voor hem gelden dezelfde concurrentieregels als voor de anderen, naam of niet."