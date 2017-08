Clement en Ferrera over het spektakelstuk op de Freethiel: "Pure propaganda" en "Kansenkermis die op 9-9 kon eindigen"

"Dit was een kansenkermis die op 9-9 had kunnen eindigen", gaf Mechelen-coach Yannick Ferrera de perfecte definitie voor deze pot voetbal. "De fans genieten hier misschien van, maar een trainer iets minder."

"Ik ben tevreden dat we twee keer konden terugkeren, maar zowel in offensief als in defensief opzicht ontbrak het evenwicht. Op dat vlak is er nog veel werk."

Dit was propaganda voor het voetbal - Philippe Clement

"Dit was pure propaganda voor het voetbal", vond W-Beveren-trainer Philippe Clement. "De eerste helft ging gelijk op, maar na rust domineerden we met meer kansen dan Mechelen."

"Het is heel spijtig dat we voor de tweede week op rij geen resultaat konden vasthouden. Mijn ploeg moet nog beter de organisatie leren bewaren en minder kansen weggeven. Dat lukte ons in Genk beter", besloot Clement.