Alweer dramatisch nieuws vanuit Leuven: 13-jarig jeugdspelertje verliest strijd tegen kanker - club doet oproep

Wandelvoetballer Eric en de bekende supporter 'Wappe' lieten deze week het leven, nu is daar ook nog eens de dood van een jeugdspeler bijgekomen.

De jonge Arno van de Elite U13 heeft de strijd tegen een complexe hersentumor verloren. Het vleugelspelertje kon de ziekte niet dribbelen.

"Om deze drie OHL'ers te eren, zullen we vanavond voor de wedstrijd tegen Lierse met z'n allen You'll Never Walk Alone zingen. Zing mee en wens samen alle familieleden, vrienden en alle OHL'ers heel veel sterkte met dit zoveelste verlies. Rust in vrede Eric, Wappe en Arno. You'll never walk alone", klinkt het op de webstek van OHL.

Ook wij willen ons medeleven en steun betuigen aan familie en vrienden van Eric, Wappe en Arno.