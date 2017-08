VIDEO: Dit deed Youri Tielemans in zijn eerste minuut in de Ligue 1, schitterend!

door Johan Walckiers

door

Youri Tielemans met een fantastische controle in zijn eerste minuut

Foto: © photonews

AS Monaco won zijn openingsmatch in de Ligue 1 met 3-2 van Toulouse. Voor Youri Tielemans was er nog geen hoofdrol weggelegd. Alhoewel, zijn technisch kunstje in zijn eerste minuut...