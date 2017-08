Diaby kan eindelijk weer scoren: "Dit is Ã©cht een bevrijding voor mij"

“Dit doelpunt is écht een bevrijding voor mij”, stak een gelukkige Diaby na de wedstrijd van wal. “Het is ontzettend lang geleden dat ik nog eens een doelpunt maakte, ik ben er dan ook heel blij mee. Als je als aanvaller niet kan scoren, vreet dat aan je. Een spits leeft nu eenmaal van goals, hé.”

Vorig jaar speelde Diaby geen rol van betekenis voor Club Brugge. Hij lag zowat het hele jaar in de lappenmand met diverse blessures. “Het was een heel moeilijk seizoen voor mij. Maar ’t is voorbij, ik focus me enkel op het heden.”

Nog geen 100%

Fysiek kan de Malinese aanvaller nog beter, zo benadrukt hij zelf. “Ik ben nog geen 100% fit. Dit is de derde keer dat ik twintig minuten inval. Ik moet mijn wedstrijdritme rustig opbouwen, maar dit doelpunt geeft me een serieuze dosis vertrouwen voor het vervolg.”