Anthuenis neemt drie Club Brugge-spelers op de korrel: "Maak er komaf mee"

Club werd vrij kansloos uitgeschakeld in de Champions League-voorrondes tegen Basaksehir. "Na de Europese uitschakeling heb ik een aantal bedenkingen. Ik hoor al weken dat Denswil, Izquierdo en Engels naar het buitenland willen. Ik denk dat ze na hun Turkse prestatie beter nog wat bij Club Brugge blijven in plaats van hun broek te verslijten op een invallersbank in het buitenland", zegt hij in De Zondag.

Want zo gaat het niet lukken. "Als je in een belangrijke Europese wedstrijd speelt, dan moet je niet zeveren over een transfer, maar voluit voetballen. Ik denk dat ze bij Club Brugge beter snel schoon schip maken met die transferbeslommeringen."