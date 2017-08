Anthuenis heeft duidelijke mening over Vermaelen naar Anderlecht

door Redactie



Aimé Anthuenis zou de komst van Thomas Vermaelen naar Anderlecht toejuichen

Foto: © Photonews

Anderlecht heeft nog defensieve versterking nodig en denkt daarbij aan Thomas Vermaelen. De Rode Duivel zit in een moeilijk parket bij Barcelona. De Engelse interesse is al serieus bekoeld en zijn loon is een serieus struikelpunt.