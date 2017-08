Het kan verkeren: "Onyekuru is Acheampong mét techniek" & "Teodorczyk heeft een probleem"

"Onyekuru heeft die snelheid en als hij aan de haal gaat, moeten ze alles uit de kast halen", aldus Geert De Vlieger in Sports Late Night. Hij maakte een vergelijking met een ex-speler van Paars-Wit.

"Hij heeft ook de techniek. Acheampong was ook snel, maar voetballend was het minder. Als je ziet wat Onyekuru allemaal deed tegen Oostende, is dat technisch heel goed."

Teodorczyk in de problemen

Anderzijds was Teodorczyk opnieuw aan het harken. "Hij brengt niet zoveel bij aan het spel", aldus De Vlieger. "Meevoetballen is nooit zijn sterk punt geweest", viel Eddy Snelders hem bij.

"Hij gaat gelukkig wel kansen blijven krijgen, want zijn vervanger (Thelin, nvdr.) is ook niet sterk bezig. Als die mindere periode blijft duren, gaat iedereen zich vragen stellen."