Veel vragen bij Anderlecht die antwoord moeten krijgen, Oostende mist kaderleden

Anderlecht heeft - buiten Boeckx en Najar - geen geblesseerden. Dat betekent dat René Weiler ook weer een paar jongens gaat moeten teleurstellen. Veel zal hij niet veranderen aan zijn basisopstelling van vorige week tegen Antwerp.

De vraag is of het middenveld met Kums en Trebel deze keer wel zal werken. En ook of Henry Onyekuru een rol krijgt toebedeeld. Verder is het uitkijken naar de vorm van Lukasz Teodorczyk, die vorige week niet echt kon overtuigen.

Aderlating Oostende

Bij Oostende is Sébastien Siani geschorst en Franck Berrier geblesseerd. Vooral die laatste is een aderlating, want de Fransman speelt traditioneel goed in het Astridpark. Ook Nicolas Rajsel is er door een blessure niet bij.