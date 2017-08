'Bayern MÃ¼nchen wil geldbeugel nog eens opentrekken voor smaakmaker van Tottenham'

Als we de laatste geruchten mogen geloven, dan zou Bayern nu zijn oog op Eric Dier laten vallen hebben. De 23-jarige verdedigende middenvelder, die ook achterin kan spelen, was vorig seizoen één van de absolute smaakmakers bij Tottenham.

Het is Bayern niet ontgaan en de Duitsers zouden volgens Engelse media 50 miljoen pond, omgerekend een slordige 55 miljoen euro, veil hebben voor Dier. Het is niet duidelijk of Tottenham wil meewerken aan een vertrek van Dier, aangezien het met Kyle Walker (naar Manchester City) al een belangrijke pion verloor.