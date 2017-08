Club Brugge dankt Dennis (alweer) en is mee met beperkt groepje koplopers

Eén wijziging in de opstelling van Club Brugge in vergelijking met de midweekwedstrijd tegen Basaksehir: achterin nam Timmy Simons de plaats van de geblesseerde (lees: er is een transfer op til) Stefano Denswil in. Bij Eupen koos Jordi Condom net als vorige week voor een systeem met vijf verdedigers.

Eupen verrassend op voorsprong

De ploeg van Ivan Leko vatte de koe onmiddellijk bij de hoorns. Een vroege voorsprong, net als vorig weekend in Lokeren, leek het doel van blauw-zwart. Vormer en Nakamba gingen hun kans van ver, maar het was Eupen dat uit het niets op voorsprong kwam. De doorgestoomde Diagne reageerde het snelst op een doorsteekbal en legde het leer naast Horvath tegen de touwen: 0-1.

Vossen maakt gelijk vanop de stip

Club Brugge moest en zou reageren, maar het was niet eenvoudig om door de stevige organisatie van de bezoekers te komen. Tot Wague op het halfuur een handje toestak. Hij werkte de doorgebroken Dennis knullig tegen de grond en de bal ging op de stip. Vossen miste niet en maakte er 1-1 van, meteen ook de ruststand.

(Lees verder onder de foto's)

Dennis flitst

Na de pauze greep Leko in. Limbome, die voor rust al intensief aan het opwarmen was, kwam Touba vervangen. Jawel, als aanvallende linksachter, een positie waar hij aanvankelijk niet graag wilde spelen. In de aanvangsminuten van de tweede helft kwam Club wel twee keer goed weg. Afif en Verdier tekenden voor het gevaar, maar de thuisploeg bleef overeind.

De wedstrijd kabbelde rustig verder en, op Limbombe na, zorgde er vrijwel niemand voor gevaar bij de Bruggelingen. Vorig jaar kon Club Brugge in zulke lastige wedstrijden rekenen op een flits van José Izquierdo. Wel, dit jaar is er Emmanuel Dennis. Hij flitste rond het uur voorbij alles en iedereen en trapte het leer vanuit een moeilijke positie alsnog overhoeks binnen: 2-1, en zo ben je dus belangrijk voor je ploeg.

Samen met Zulte Waregem en Charleroi aan de leiding

Na de 2-1 ging het er een pak rustiger aan toe bij Club Brugge. De thuisploeg speelde nog steeds niet altijd geweldig, maar Eupen was niet in staat om de ploeg van Leko nog aan het wankelen te brengen. In het absolute slot pakte Blondelle nog rood en maakte Diaby (dat was lang geleden!) er nog 3-1 van. En zo pakt Club 6 op 6 en prijkt het net als Zulte Waregem en Charleroi aan de leiding in de Jupiler Pro League.