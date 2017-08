Club Brugge ondanks zege nog op zoek naar beste vorm, maar Leko sust: "Totale controle"

"We staan aan het begin van iets" - Ivan Leko Deel deze quote:

Een gedeeltelijk correcte analyse van de Kroaat, want voor rust had Club de match echt niet zo stevig onder controle als hij liet uitschijnen. “Akkoord, op Lokeren was het beter. Er is nog ruimte voor verbetering, maar ik ben absoluut tevreden met hetgeen ik heb gezien. Je mag niet vergeten dat Eupen met een stevige organisatie naar hier kwam en erg laag stond", aldus Leko.

“We hebben vertrouwen in wat we doen, maar we staan nog steeds aan het begin van iets. Daarom ben ik ook realistisch: ik ben tevreden met wat ik zag, maar het kan uiteraard nog beter. En met 6 op 6 zijn we goed aan het seizoen begonnen", besloot Leko.

En daar begrijpen we de coach van Club Brugge dan wel weer. 100% tevreden zal hij wel niet zijn met de prestatie van zijn mannen. Maar Leko is verstandig genoeg om te weten dat de ploeg zijn taken over enkele weken al beter zal uitvoeren. Zolang het systeem niet volledig ingeslepen is, maar Club zijn matchen wint, zal je Leko niet horen klagen.