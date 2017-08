Als mentaliteit eindelijk gekoppeld wordt aan talent: Lukebakio verdient zijn sporen (maar nu komt het moeilijkste)

In de match tegen Kortrijk had Lukebakio nog geen geluk bij zijn afwerking. Tegen Moeskroen schoot hij zijn eerste twee doelpunten van het seizoen tegen de netten. Met dank aan doelman Jean Butez en de onzelfzuchtige David Pollet. Maar het zijn vooral zijn prestaties tijdens de volledige match die in het oog springen.

Lukebakio werkte gisteren als gek voor het team, maakte acties en nam alle hoekschoppen voor zijn rekening. "Dodi is op de goede weg", bevestigde Mazzu na de match. Maar Mazzu legt de lat ook héél hoog voor zijn 19-jarige winger. "Hij moet dit elke week brengen. En de foutjes moeten nog uit zijn spel."

Te snel zweven

Met ook nog een assist is Dodi in ieder geval sterk begonnen aan het seizoen. Bij Anderlecht houden ze hem ook scherp in het oog. Daar wachten ze nu af wat zijn reactie gaat zijn na de vele positieve commentaren die hij kreeg. Want dat was in het verleden het probleem: te snel zweven.