Ook Fessou Placca tempert de verwachtingen na vlotte binnenkomer van Beerschot Wilrijk: "Deze zege betekent nog niets"

"We wisten dat we een goed resultaat nodig hadden in de eerste match van het seizoen, en dan nog liefst een zege. Ik denk dat we op fraaie wijze in ons opzet geslaagd zijn", glunderde Fessou Placca na afloop van de partij in de catacomben van het Olympisch Stadion.

Placca tikte vlak voor de pauze eenvoudig de 2-0 binnen. "Een gemakkelijk doelpunt? Als ik niet alles had gegeven in die actie, was de bal gewoon over de achterlijn gerold. Het was een teamgoal en ik stond op de juiste plek om de aanval af te ronden", lachte de Togolees, die nog sneller lijkt dan vorig seizoen.

Zware reeks

Wat betekent deze zege nu eigenlijk voor de rest van het seizoen? "Niets. Er zitten enkele grote ploegen in deze reeks. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan altijd proberen ons eigen spel te spelen en dan zien we wel waar het schip strandt", besloot Placca.