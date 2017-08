Ga er mobiel voor en raap mooie bonus

Vanaf dit seizoen biedt Unibet de livestreams van alle wedstrijden van de Belgische eerste divisie voetbal (de Jupiler Pro League) aan voor Belgische klanten.

In het verleden konden Unibet klanten reeds genieten van meer dan 30.000 livestream evenementen waaronder de Proximus Leauge, La Liga, Serie A, Bundesliga, ... Maar nu dus ook voor de Belgische eerste klasse.

Alle wedstrijden in 1A worden voorzien van commentaar en Unibet klanten kunnen kiezen in welke taal (NL, FR, EN) ze de wedstrijd willen volgen.

En er is meer ...

De live streaming op de Jupiler Pro League is niet alleen beschikbaar op desktop maar ook op jouw mobiel of tablet. Bekijk dit weekend je favoriete wedstrijd op unibet TV en profiteer daarnaast van een leuke promotie. Als jij minstens €10 live inzet via je mobiel op de Jupiler Pro League ontvang je een €5 free bet op maandag.

Hoe werkt het?

1) Schrijf je in voor de promotie.

2) Wed voor minstens €10 live op wedstrijden van de Jupiler Pro League (minimum odds 1.40).

3) Enkel live weddenschappen via een mobiel device komen in aanmerking.

4) Krijg op maandag 7 augustus omstreeks 19u00 een €5 free bet.