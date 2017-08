Vanhaezebrouck moet platgeknepen appelsien opnieuw leven inblazen: "Coach is aan zet"

Want het liep heel erg stroef tegen Altach (2x) en STVV. Zo stroef dat er binnen de spelersgroep geluiden van moeheid en een gebrek aan spelvreugde klonken. Altijd een veeg teken, iets wat vorig jaar ook bij Club Brugge de kop opstak.

Geen spelvreugde? Misschien een van de vele oorzaken

Dan is het aan de oefenmeester - in dit geval Vanhaezebrouck - om voor een nieuw elan te zorgen. "Ik weiger mee te gaan in het pessimisme. We moeten ons nu klaarmaken voor de wedstrijd tegen Antwerp. De coach is aan zet", aldus de voorzitter tegen Het Nieuwsblad.

"Dat er geklaagd wordt over een gebrek aan spelvreugde? Dat is misschien een van de vele oorzaken. Maar er zijn ook enkele blessures die ik wil inroepen. We gaan met de trainer samenzitten en goed analyseren waar we staan."