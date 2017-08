Onyekuru begrijpt Weiler: "Wat hij vraagt... Dat hoort zo in het moderne voetbal"

Onyekuru scoorde er vorig seizoen 22 en wil dat ook bij Anderlecht tonen. "Natuurlijk had ik het gevoel dat ik die 0-0-match tegen Antwerp had kunnen openbreken, maar zonder toestemming van de coach kon ik het veld niet op, hé", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Maar goed, mijn ambitie is kwaliteit en goals leveren van zodra ik mag spelen. Ik had tijd nodig om te wennen aan het tempo en de intensiteit bij Anderlecht, want bij Eupen trainden we soms maar één keer per dag en kon ik af en toe relaxen op de training. Als je hier één moment stilstaat, roept de coach keihard."

Meeverdedigen

Hij moet aan andere aspecten van zijn spel werken. "De coach vindt sowieso dat ik meer moet meeverdedigen. Bij Eupen mocht ik altijd vooraan blijven om met mijn snelheid te kunnen counteren. Hier moet ik als linksbuiten achter de rechtsback aanhollen. Dat hoort zo in het moderne voetbal en het is aan mij om af te dwingen dat die rechtsachter niet meer durft op te rukken. Daar voel ik me nu klaar voor. Na één maand bij Anderlecht is mijn lichaam al sterker."