Leko spreekt zich uit over vervelende transferbeslommeringen bij Club Brugge

“Wij wachten het einde van de transferperiode af. Het is normaal dat sommige spelers nu met andere ploegen in hun hoofd zitten. Wie weet kunnen ze elders vijf keer meer gaan verdienen. Dat zoiets in het hoofd van een speler sluipt, is normaal.”

“Die transferbeslommeringen spelen in onze kleedkamer, maar ze spelen op dit moment in de kleedkamer van zowat iedere ploeg. We wisten dit op voorhand. We doen gewoon verder zoals we bezig zijn en zullen iedere match opnieuw het best mogelijke elftal tussen de lijnen brengen.”

Denswil en Izquierod niet in selectie

Voor de wedstrijd tegen Eupen nam Leko Stefano Denswil en José Izquierdo niet op in zijn wedstrijdselectie. Officieel luidt het dat beide heren geblesseerd zijn, al is de kans groot dat hun afwezigheid iets te maken heeft met een transfer.