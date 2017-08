Horroravond voor jonge Moeskroen-doelman: "We voelden ons te goed"

De van Lille gehuurde jonge doelman was er duidelijk niet goed van. "Na de mooie overwinning tegen Oostende voelden we ons blijkbaar te goed", aldus Butez na de 2-5 tegen Charleroi. "We zijn heel slecht begonnen, een miscommunicatie met mijn verdediger. Daarna hou ik de bal tegen, maar hij valt ongelukkig in doel."

Maar hij wou ook relativeren. "Er zijn nu eenmaal zulke matchen in een carrière en ik ga er nog beleven voor ik vooruit ga. Die rode kaart? Ja, ik zet mijn handen, maar het was niet expres. Ik verdiende wel rood ja. Ik zal volgende week rust hebben. Dan kan ik verder werken..."