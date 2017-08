Geen nieuwe triomf op de Otten Cup, maar de Anderlecht-jonkies pakken in hun slotduel wÃ©l uit tegen grootmacht Man United

De Otten Cup begon vrijdag prima voor de U19 van Anderlecht die Estudiantes de la Plata klopten. Zaterdag volgden nederlagen tegen PSV (7-0 maar liefst) en Paris Saint-Germain (3-1).

Toch sloten de youngsters van paars-wit het toernooi met een positieve noot af. Jakub Kiwior kopte Anderlecht al vroeg op voorsprong. Vroeg in de tweede helft profiteerde Loris Tinelli van mistasten van de United-goalie: 2-0.

Dankzij deze overwinning eindigde Anderlecht dus op plaats 5. De talenten van grootmacht Manchester United op plek 6.

The final scores in the match between Anderlecht and Manchester United is 2-0. So Anderlecht is 5th, Manchester United 6th. #ottencup