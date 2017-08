Zowel Weiler als Vanderhaeghe zitten met nukkige spelers op hun dak

Vanderhaeghe haalde Knowledge Musona in minuut 68 naar de kant. 'The Smiling Assassin' kon er deze keer niet mee lachen. Musona weigerde zijn coach een hand te geven en maakte heel veel misbaar alvorens naar de bank te trekken. "Dat gebeurt, ik wil er niet te veel over praten", zei Vanderhaeghe.

Aan de overkant hadden ze er ook zo eentje rondlopen. Lukasz Teodorczyk moest op ongeveer hetzelfde moment zijn plaats afgeven aan Isaac Thelin. Dat gebeurde zonder commotie, maar de Pool trok wel meteen naar de kleedkamer. Daar was hij zich blijkbaar niet bewust van de camera's en maakte heel wat misbaar.