BÃ¶lÃ¶ni vreest niet voor zwevende spelers: "Daarvoor ben ik te katholiek"

Bölöni is niet bang dat zijn groep zal zweven na het goeie resultaat tegen Anderlecht. "Ik weet zelfs niet wat het betekent om níét met beide voeten op de grond te staan", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik ben daarvoor te katholiek. Gent blijft een goede ploeg."

Zelf heeft hij nog tijd nodig om een geheel te smeden. "Ze kunnen nog steeds op heel wat kwaliteiten in hun kern terugvallen. Of wij stilaan naar een vaste ploeg groeien? Zoals ik reeds gezegd heb, zullen we pas begin september klaar zijn. Maar we zetten uiteraard alles op alles in de Ghelamco Arena.”