Visser reageert op kritiek Vanhaezebrouck(zonder de beelden te zien): "Dan moet je veel penalty's fluiten"

"We hebben dus nog twee minuten extra geteld voor het tijdrekken, we konden echt niet meer geven." Ook over diverse strafschopfases was er discussie, vooral bij twee fases waarin Sylla betrokken was.

De duidelijkste leek de tweede, waarbij Batubinsika Sylla tegenhield in de zestien. "Ik heb nog geen beelden gezien, dus ik kan enkel meegeven wat ik zag tijdens de wedstrijd. Ik moet een beslissing nemen in een fractie van een seconde en ik vond dat ze elkaar vasthielden."

Had ik alle kleine foutjes gefloten, zagen de supporters geen voetbal -Lawrence Visser

"Ik zag dat de arm van Sylla achter de rug van de verdediger van Antwerp ging en zag ook de arm van de speler van Antwerp. Ik oordeelde dat ze beiden een lichte overtreding maakten."

Verder was er nog de fase waarin Sylla aan het shirt getrokken werd in de eerste helft. "We leggen een lat als scheidsrechter. Als ik in een match zoals vandaag alle kleine foutjes had gefloten, hadden de supporters niets van voetbal gezien. Verwacht het voetbal bij de minste trekfout een strafschop? Dat denk ik niet. Al wil ik nogmaals zeggen dat ik geen beelden gezien heb."