Is er een probleem Teodorczyk? "Hij begon na te denken..."

Teodorczyk speelde vorige week al een onzichtbare match tegen Antwerp, maar wat hij tegen Oostende liet zien was zo mogelijk nog slechter. De aanvaller miste zowat elke pass die hij wou geven, probeerde vanuit onmogelijke hoeken te trappen en verdedigde niet eens mee. En net dat laatste hield René Weiler blij...

"Teo is een aanvaller en die wil scoren", weet Weiler ook. "Als hij hard werkt is het allemaal geen probleem, maar vandaag miste hij veel controles en passes. Het was inderdaad niet zijn beste match. En als je vorig seizoen 22 goals scoorde, word je nog meer bekeken."

Hij was te veel bezig met zijn eigen prestatie nadat zijn eerste twee controles mislukten

Weiler wil hem nog niet laten vallen, maar zoals vandaag kan de Zwitser ook niet veel aanvangen met de Pool die vorig seizoen nog zijn job redde. "We moeten er alle twee aan werken, heel de ploeg trouwens."

"Hij was te veel bezig met zijn eigen prestatie. Hij miste zijn eerste twee controles en dan begon hij na te denken. Maar dit gebeurt in een professionele carrière. Dat betekent dat je nog harder moet werken."