Matchwinnaar Jaadi: "Mijn rechtse voet is mijn beste, maar vandaag bedank ik mijn linker"

“Je moet altijd proberen om je kans te gaan, en dat is dan ook wat ik deed”, aldus doelpuntenmaker Jaadi na de match. “Als je niet naar doel trapt, kan je ook niet scoren. Ik heb hard gewerkt en alles gegeven.”

Voor zijn doelpunt, raakte Jaadi ook al de lat. “Dat schot gaf me vertrouwen, dat klopt. Welke voet mijn beste is? Normaal gezien is dat mijn rechter, maar vandaag bedank ik mijn linker”, grapte de matchwinnaar nog tot slot.