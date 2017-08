Batshuayi krijgt in eerste officiÃ«le match van Chelsea voorkeur op Morata, Musonda op de bank

Batshuayi krijgt in eerste officiële match van Chelsea voorkeur op Morata, Musonda op de bank

Michy Batshuayi krijgt in eerste officiële match van Chelsea voorkeur op Morata, Charly Musonda op de bank

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar Michy Batshuayi dit seizoen zal spelen, maar tijdens de eerste officiële wedstrijd van het seizoen had Antonio Conte alvast goed nieuws in petto voor onze landgenoot.