Na Touba, maakt ook dit Belgisch talent van Club Brugge indruk: "Dat zijn jongens die uiteindelijk het verste geraken"

Zo behoort ook Thibault Vlietinck al een tijdje tot het eerste elftal van Club Brugge. De flankaanvaller kreeg vorig seizoen enkele speelminuten van Michel Preud’homme, terwijl Ivan Leko hem dit seizoen al enkele keren opnam in zijn wedstrijdselectie.

“Als jeugdscout merkte ik hem op als een speler die er toen al bovenuit stak”, zegt Henk Mariman (voormalig Hoofd Jeugdopleidingen bij Club Brugge, nvdr.) in Krant van West-Vlaanderen. “Je moet altijd voorzichtig zijn om iemand meteen als talent te bombarderen, maar je kon toen al zien dat hij een bepaalde flegma in zijn acties had. Een tegen een was hij bijzonder sterk.”

Goede mindset en veel werkkracht

“Thibault is iemand met een goede mindset. Hij is kritisch voor zijn prestatie en wil steeds beter doen. Uit mijn ervaring weet ik dat dat vaak de jongens zijn die uiteindelijk het verste geraken. Ik merk ook dat hij de laatste jaren enorm is opengebloeid. Als jong gastje kwam hij regelmatig wat timide over, maar aan werkkracht was er nooit een gebrek.”

Volgens Mariman speelt er nog iets in het voordeel van Vlietinck. “Tot slot kan hij ook een beroep doen op een fantastische ondersteuning van thuis uit. Zijn ouders zijn heel realistisch en houden hem met de voeten op de grond. Met Ivan Leko beschikt Club Brugge over een coach die de aanvallende kaart trekt en dat kan in het voordeel van Thibault spelen.”