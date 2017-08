OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van speler

Met Martin Milec liet Standard een speler vertrekken. Een vertrek dat al een tijdje in de lucht hing, want de verdediger paste niet bepaald in de plannen van kersvers trainer Sa Pinto.

Milec zet zijn carrière verder bij de Sloveense club NK Maribor, waar Standard hem enkele jaren geleden wegplukte. "Onze club bedankt Martin voor zijn bijdrage en wenst hem het beste toe in zijn verdere professionele carrière", klinkt het nog via de officiële kanalen van Standard.