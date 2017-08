Weiler heeft ook mening over Neymar (en tegelijk over Dendoncker)

De zomer van 2017 zal altijd herinnerd worden voor de enorme sommen die werden uitgegeven. Ook voor Leander Dendoncker blijken veel ploegen ver te willen gaan. "Het is gek wat er allemaal gebeurt", aldus Weiler. "We spreken meer over zaken doen dan over de sport zelf. Ik hoop in ieder geval dat Leander blijft."

Het summum was de zotte som die PSG voor Neymar betaalde. "Zelfs ik kan me zoveel geld niet inbeelden. Het is spijtig. Ik hou ervan om over voetbal te praten, niet over de geldsommen. En dat is het enige wat we nog doen."