De Gentse oefenmeester zei na afloop dat de Belgische scheidsrechters moeten opletten dat niet alle kleine ploegen voortaan op die manier tijd gaan rekken.

Ritchie De Laet, Antwerp-man in hart en nieren, was er als de kippen bij om op Twitter te reageren. "Kleine ploegen? Da was wel tegen den Antwerp hé man." Momenteel voetbalt de 28-jarige verdediger voor de Engelse tweedeklasser Aston Villa. Voor hij het Kanaal overstak, stond hij in de verdediging op de Bosuil.