Onthoud de naam Ryota Morioka, de nieuwe 'Siebe Schrijvers' van W-Beveren: "Iedereen droomt natuurlijk van Barcelona"

W-Beveren verloor tijdens de winterstop zijn spelmaker Siebe Schrijvers aan moederclub Genk. Met Morioka is er een nieuwe spielmacher op de Freethiel geland. "Ik ben ontzettend blij met mijn twee goals, maar ik baal dat we zonder drie punten achterblijven", reageerde Morioka met enige ontgoocheling. "We verdienden de zege."

Ook afgelopen winter, zelfs vorige zomer, toonde Waasland-Beveren al interesse

Op zeer korte tijd heeft Morioka, die al een mondje Engels spreekt, zijn draai gevonden in het Waasland. Maar waarom koos hij precies voor de Waaslanders? "Ook afgelopen winter, zelfs vorige zomer, toonde Waasland-Beveren al interesse. Ze zijn me altijd blijven volgen."

Een knalseizoen bij de Leeuwen opent voor Morioka misschien wel de poort richting nationale ploeg? "Dan zal ik mij eerst nog meer moeten bewijzen bij W-Beveren", besluit de Japanner. "Ik moet de scouts een reden geven om me te komen bekijken."

"Waar ik van droom? Barcelona, daar droomt natuurlijk iedereen van. Als dat zou lukken... (lacht) Al zou een stap hogerop naar een ploeg uit de top 3 à 4 ook al mooi zijn."