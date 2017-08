Bolat is de nieuwe staatsvijand nummer Ã©Ã©n bij Gent-fans: "Scheids liet zich vangen"

De acties van de doelman vielen immers de hele wedstrijd lang niet in goeie aarde bij de Gentse aanhang. "De scheidsrechter liet zich af en toe vangen aan het thuispubliek, maar dat hoort er nu eenmaal bij", aldus een tevreden Bolat achteraf."

"We maakten veel kleine overtredingen, maar ook dat is voetbal. Ik hoorde het woord afbraakvoetbal, maar dat was helemaal niet van toepassing", ging de goalie verder.

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Anderlecht was Sinan Bolat tegen Gent niet de grote held. De doelman hield wel de nul, maar had niet al te veel werk in de Ghelamco Arena.

Arslanagic en Batubinsika: Twee monsters

"We kregen opnieuw weinig kansen tegen, maar wat wil je met zo'n twee monsters voor je", doelde Bolat op het sterke blok Arslanagic-Batubinsika voor z'n neus.

Antwerp haalde vier op zes tegen twee topclubs. Een ideale start voor The Great Old. "Er is geen ideaal moment om zo'n clubs te treffen. Ondanks dat Gent in een crisis zit, blijft het wel een topploeg met heel wat kwaliteiten. Vooral in de tweede helft hadden we het opnieuw moeilijk."