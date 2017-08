Deze jongen is al geen spek voor de bek van Antwerp: "Terugkeer naar BelgiÃ« geen optie"

Defour liet in het nieuwe voetbalprogramma duidelijk weten wat zijn bedoelingen zijn voor het komende seizoen. "D'Onofrio heeft me niet gebeld en dat ook niet geprobeerd. Misschien hebben ze viavia geïnformeerd, maar zelf heb ik niets gehoord. Een terugkeer naar België is voor mij nu ook geen optie", is hij duidelijk.

Olympiakos, waar Besnik Hasi trainer is, was wel een mogelijkheid, maar... "Toen ik hoorde wat ze voor mij moesten betalen, wist ik genoeg. Daarom heb ik besloten om mijn kans te gaan bij Burnley."