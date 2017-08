Worden geÃ¯nteresseerde ploegen (Anderlecht?) hierdoor afgeschrikt? Vermaelen opnieuw licht geblesseerd

Worden geïnteresseerde ploegen (Anderlecht?) hierdoor afgeschrikt? Vermaelen opnieuw licht geblesseerd

door Johan Walckiers

Thomas Vermaelen sukkelt met een beenblessure

Foto: © photonews

Thomas Vermaelen heeft geen al te best bilan qua blessures de laatste jaren. De verdediger ligt nu ook weer even in de lappenmand nadat hij vrijdag in een oefenmatch met Barcelona het veld moest verlaten.