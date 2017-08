Twitter gaat los na stunt van Great Old: "Respect voor Antwerp!" vs. "Ze parkeren de bus"

Een straffe stunt en de supporters van Antwerp waren na afloop van de wedstrijd dan ook in hun nopjes. Op Twitter strooiden ze met lof naar hun ploeg:

Hallo, wij zijn van den Antwerp en we zijn terug. Groetjes! #gntant https://t.co/U6P3n45j7v — Jasper Kuylen (@jasperkuylen) 6 augustus 2017

Respect voor Antwerp! 4 op 6 tegen Anderlecht en Gent is zeer straf! De verdediging is een stevig blok! #gntant — Bas (@Bas_Vereecke) 6 augustus 2017

2 weken geleden zei iedereen da ze 0/15 gingen halen... ma nene 4/6 voor Antwerp ⚪🔴💪⚽⚽#COYR — AxelleStoffels (@AxelleStoffels) 6 augustus 2017

Fantastische start van de competitie voor Royal Antwerp Football Club: 4 uit 2! https://t.co/kDmRlSXrJN — I ate all the pies (@JIH1980) 6 augustus 2017

3 punter voor Antwerp zie ik. Leuk — Rossie (@Talentwillwin) 6 augustus 2017

Antwerp is een mirakelclub! 4 op 6! #COYR — Jolan Vielfont (@jolan_vielfont) 6 augustus 2017

Zeer onmondig Gent gezien en zeer goede organisatie plus veel strijdlust bij Antwerp. Trots supporter hier zo. #gntant #coyr — WallSight (@Wallsight) 6 augustus 2017

Antwerp is back en hoe🔴⚪️ — Mezda (@Pannakkaa) 6 augustus 2017

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost! Maar ondanks het zware programma nu al vier punten na twee wedstrijden. #gntant — WIJ zijn Antwerp! (@GreatOld1880) 6 augustus 2017

Al is niet iedereen even enthousiast. Het feit dat Antwerp vrij verdedigend speelt - niemand heeft ooit gezegd dat dat verboden is - stuit op kritiek:

Respect voor den Antwerp is al lang weg, bende paljassen die match na match nen bus zetten en anti voetbal spelen, bende wankers #gntant — Michiel (@Maesken__) 6 augustus 2017

Onverdiend 4/6 pakken tegen Gent en nek, dat zijn natuurlijk bonuspunten voor Antwerp tegen wanneer het geluk gekeerd is. #GNTANT — Brian (@DenBirre) 6 augustus 2017