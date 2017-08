Anastasiou tevreden na sterke prestatie Kortrijk: "Ik moet spelers complimenteren, al had het ook 4-0 kunnen zijn"

“We hebben de eerste helft werkelijk gedomineerd”, aldus de Griekse trainer van Kortrijk na de match. “We creëerden veel kansen, maar hebben er veel laten liggen. Het had evengoed 3-0 of 4-0 kunnen staan na de eerste helft.”

Na de pauze kwam Lokeren even opzetten, maar al bij al bleef Kortrijk makkelijk overeind. “Zolang het 1-0 blijft, blijft de tegenstander er natuurlijk in geloven. Lokeren koos na rust voor de lange bal en hun grote jongens gingen voorin postvatten.”

Goed verdedigd

“Maar ik moet mijn spelers complimenteren, want ze hebben ook gewoon goed verdedigd. Op sommige momenten in de tweede helft kregen we nog de kansen om de wedstrijd te beslissen, maar uiteindelijk bleef het bij dat ene doelpunt”, besloot Anastasiou.