Zware concurrentie voor Anderlecht: 'Subtopper uit de Premier League wil Vermaelen inlijven'

Zo hoopt ook de Engelse subtopper Everton dat het Vermaelen in huis kan halen. Trainer Ronald Koeman gelooft nog steeds in de Belgische verdediger en wil hem maar wat graag aan zijn huidige spelerskern toevoegen. Dat meldt The Sun.

Een flinke concurrent voor Anderlecht, waar trainer René Weiler uiteraard ook hoopt op de komst van Vermaelen. Het blijft afwachten wat Vermaelen zelf verkiest: een subtopper in een grote competitie of een topclub in een kleinere competitie.