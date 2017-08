Kritiek op Vanhaezebrouck: "Ik begrijp hem niet goed, na de uitschakeling door die AlpenskiÃ«rs kraakte hij zijn verdedigers af"

De communicatie van Vanhaezebrouck naar de buitenwereld toe begrijpt Wijnants niet goed. "Ik ben enorm verrast door de gang van zaken bij Gent", laat hij in Het Belang van Limburg verstaan. "Oké, het was al beter tegen Antwerp. Maar dat, plus de vele blessures mag voor deze miljoenenploeg geen excuus zijn. Ik begrijp Vanhaezebrouck ook niet goed. Na de uitschakeling door die Alpenskiërs kraakte hij zijn verdedigers af."



"Als je in die zone weinig alternatieven hebt, zou je spelers als Mitrovic en Asare, die je al veel diensten hebben bewezen, beter wat uit de wind zetten", oordeelt Wijnants. "Misschien kan de vroege Europese uitschakeling op langere termijn een voordeel zijn voor Gent in eigen land. Maar het is toch een mokerslag."