'Anderlecht blijft hopen op Thomas Vermaelen: Van Holsbeeck duwde afgelopen weekend stevig door voor de Rode Duivel'

Hoewel een tiental clubs Vermaelen in he vizier hebben, gelooft Anderlecht nog steeds in zijn slaagkansen. Volgens La Dernière Heure voerde paars-wit afgelopen weekend de forcing. Dat toont ook aan dat de blessure die de verdediger vrijdag bij Barcelona opliep niet al te erg is.

Een akkoord is echter nog niet in de maak. Officieel wil Barcelona The Verminator niet laten gaan, noch naar Anderlecht noch naar een andere club. Maar onze landgenoot hoopt wekelijks te spelen in aanloop naar het belangrijke WK van 2018 in Rusland. Dat is een belangrijke troef voor Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck.